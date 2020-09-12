شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجري تغييرات على خطة وتشكيل المصري أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي استعداداً لمواجهة حرس الحدود، المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والمقرر اقامتها في الثالثة والنصف عصر بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

وطلب علي ماهر، المدير الفني للفريق، من لاعبيه ضرورة غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز كيفية الفوز على الحرس. .

وركز على ماهر، خلال المران على الجوانب الخططية والتكتيكية واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين.

ووضح من خلال المران، ان على ماهر، يفكر في اجراء بعض التعديلات على الخطة والتشكيل، الذي خاض بهما مباراة بيراميدز الأخيرة. .