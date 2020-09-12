شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، صرف مكافآة الفوز على بيراميدز، خلال الأيام المقبلة. ويسعي مجلس الإدارة، لتحفيز اللاعبين، لتحقيق الفوز على حرس الحدود، وتصحيح وضع الفريق في جدول المسابقة. ويلتقي المصري، مع حرس الحدود، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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