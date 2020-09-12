شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من انتفاضة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد على ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة مع لاعبيه عقب المران الذي اداه الفريق اليوم استعدداد لمواجهة الحرس.
ويلتقي المصري مع الحرس، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر للدوري، والتي ستجري على ارض ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وحذر على ماهر، خلال الجلسة التي جمعته بلاعبيه من انتفاضة حرس الحدود، بعدما خسر من المقاولون، في الجولة السابقة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقال على ماهر، للاعبين «احذرو انتفاضة فريق الحرس، الذي يضم لاعبين مميزين يتمتعون بقدرات فنية وبدنية تؤهلهم لتقديم مباراة قوية».
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