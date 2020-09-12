شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح عزمي مجاهد قبل لقاء «يد» الزمالك والشمس بدوري السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم ابراهيم على الوقوف دقيقة حداد، على روح المرحوم الكابتن عزمي مجاهد، قبل لقاء اليوم أمام فريق نادي الشمس. والتقي الفريقان اليوم بصالة نادي الشمس ضمن منافسات استكمال مباريات الدوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩. وتوفي صباح اليوم الكابتن عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق والكرة المصرية بأحد مستشفيات المهندسين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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