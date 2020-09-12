شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم مرانه الأساسي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة للفريق، والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والمقرر اقامتها في الثالثة والنصف عصر بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب

وقبيل بدء المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين، حرص الكابتن على ماهر على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الجريح والذي خسر بصعوبة في الوقت القاتل من مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب.

أما عن المران فقد ركز خلاله الكابتن على ماهر على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق حرس الحدود، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين اولًا بأول.