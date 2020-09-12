رومينيغه: مولر لاعب متألق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

اشاد الرئيس التنفيذي ل​بايرن ميونيخ​ ​كارل هاينز رومينيغه​ في الاداء الذي يقدمه النجم توماس مولر مع الفريق البافاري في الفترة الاخيرة.



وصرح رومينيغه قائلاً: "مولر أحد قادة الفريق فهو لاعب متألق، لقد ساعد زملائه في الفريق مرارًا وتكرارًا وقادهم إلى الأمام، وكانت أوامره عبارة عن دعنا نذهب، نواصل العمل، ونسجل هدفًا، وعندما تسكن الكرة الشباك تكون الفرحة كبيرة كما كانت في الطفولة".

وأضاف: "عندما تشاهد مولر على أرض الملعب، ستلاحظ مدى حبه للعب كرة القدم ومدى استمتاعه بالعمل مع زملائه".