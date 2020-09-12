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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: مولر لاعب متألق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
اشاد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه في الاداء الذي يقدمه النجم توماس مولر مع الفريق البافاري في الفترة الاخيرة.
وصرح رومينيغه قائلاً: "مولر أحد قادة الفريق فهو لاعب متألق، لقد ساعد زملائه في الفريق مرارًا وتكرارًا وقادهم إلى الأمام، وكانت أوامره عبارة عن دعنا نذهب، نواصل العمل، ونسجل هدفًا، وعندما تسكن الكرة الشباك تكون الفرحة كبيرة كما كانت في الطفولة".
وأضاف: "عندما تشاهد مولر على أرض الملعب، ستلاحظ مدى حبه للعب كرة القدم ومدى استمتاعه بالعمل مع زملائه".
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