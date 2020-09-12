هاتريك صلاح يقود ليفربول إلى فوز مثير على ليدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

قاد ​محمد صلاح​ فريقه ​ليفربول​ إلى فوز مثير على الضيف ​ليدز يونايتد​ 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ لكرة القدم.

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إفتتح صلاح التسجيل مبكراً للريدز وتحديداً في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء قبل أن يدرك جاك هاريسون التعادل للضيوف (12)، إلا أن فيرجيل فان دايك عاد ليضع فريقه في المقدمة (20) ليعادل باتريك بامفورد الأرقام مجدداً (30) إلا أن الكلمة الفصل كانت للفرعون المصري الذي سجل الهدف الثالث لفريقه (33) لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب يورغن كلوب 3-2.

وفي الشوط الثاني أدرك ماتيوز كليش التعادل من جديد في الدقيقة 66 إلا أن صلاح أبى خروج ليفربول بغير نقاط الفوز من اللقاء بتسجيله هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه من ركلة جزاء ترجمها بنجاح إلى يمين الحارس في الدقيقة 86.