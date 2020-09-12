الدوري الفرنسي: فوز مهم لـ مونبلييه على ضيفه نيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

ضمن فعاليات الجولة الثالثة من منافسات ​الدوري الفرنسي​ " الليغ 1 "، حقق فريق ​مونبلييه​ فوزاً مهماً في المباراة التي استضاف بها نظيره نيس على ملعب ستاد دو لا موسون، وانتهت هذه المواجهة بواقع 3 – 1.



وفي الشوط الاول قدم لاعبو مونبيليه شوط أول كبير حيث نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير وقدم ابناء المدرب دير زاكاريان شوط مميز من حيث الضغط الهجومي حيث نجحوا في ارباك دفاعات الخصم وفي الدقيقة 18 تمكن غايتان لابوردي من خطف هدف التقدم بعد تمريرة حاسمة من اندي ديلورت، وواصل لاعبو مونبيليه ضغطهم الكبير وتحصّل غايتان لابوردي على فرصة مميزة ولكن تسديدته تصدى لها الحارس والتر بينيتز بطريقة رائعة وواصل لابوردي اهدراه للفرص امام مرمى الخصم حيث تصدى له الحارس والتر بينيتز بطريقة مميزة وبدوره لم ينجح لاعبو نيس من تهديد مرمى مونبيليه حيث غابت خطورتهم وفعاليتهم الهجومية لينتهي هذا الشوط بتقدم مونبيليه وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق اصحاب الارض ضغطه الملحوظ على الكرة وتمكن من خطف هدفين متتاليين عن طريق اللاعب دانييل كونغري في الدقيقتين 50 و64، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق نيس اللاعب دانتي في الدقيقة 69، ليعود فريق الضيوف الى الخلف معززاً الخط الدفاعي للحد من خطورة فريق مونبلييه الذي واصل خطته الهجومية، بينما اعتمد فريق نيس على الهجمات المرتدة ولكن فرصه باءت بالفشل لحين انتهاء اللقاء بواقع 3 – 1.