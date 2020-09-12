شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدف ريال مدريد على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ​برشلونة​ سيدخل سباق المنافسة مع الغريم ​ريال مدريد​ للحصول على خدمات مدافع اشبيلية الشاب، ​جول كوند​.

Advertisements وجذب جول كوند، اهتمام عملاقي الليغا بعد تألقة في مباريات الدوري الأوروبي بالموسم الماضي. ويجهد النادي الكتالوني في الفترة الحالية لإنجاز التعاقد مع اريك غارسيا من نادي مانشستر سيتي لكن إنشغاله بهذه الصفقة لم يمنعه من مراقبة مدافع اشبيلية تمهيداً للتفاوض بشأنه في الفترة المقبلة. ويمتلك كوند في عقده مع إشبيلية شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو.

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