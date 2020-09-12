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كاهيل يطالب زاها بالرحيل عن كريستال بالاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

أكد النجم السابق لنادي ايفرتون ​تيم كاهيل​ أن الوقت قد حان بالفعل لرحيل ​ويلفريد زاها​ عن صفوف نادي ​كريستال بالاس​.

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ونشرت شبكة بي بي سي سبورت تصريحات كاهيل التي اتت كالاتي: "أشعر أن الوقت قد حان لرحيل ويلفريد زاها، إذا كان سينتقل إلى المستوى التالي ويحاول الفوز بالألقاب، إنه بالتأكيد لاعب يساوي 40 أو 50 مليون جنيه استرليني".

واضاف: "يمكنه تغيير مجريات أي مباراة بنفسه، فهو الرجل الرئيسي في كريستال بالاس، ينظر إليه المشجعون والنادي وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية لأنه إذا كنت المالك، فستقدره بما لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني".

يذكر ان زاها منح كريستال بالاس فوزاً مهماً على ساوثامبتون، في أولى مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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