محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

نجح نجم ​ليفربول​، المصري ​محمد صلاح​ بتسجيل ثنائية لفريقه في شباك ​ليدز يونايتد​ في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وإفتتح صلاح التسجيل للريدز بعد أربع دقائق على إنطلاقة اللقاء من ركلة جزاء وأضاف الثاني (33) لينتهي الشوط الاول بتقدم حامل اللقب 3-2.

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وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن الهدف الأول للفرعون هو الرقم 50 له في 63 مباراة على ملعب الأنفيلد بالدوري الممتاز.

وأضافت أن ألان شيرر هو الوحيد الذي وصل إلى نفس العدد من الأهداف في عدد مباريات أقل في معقل فريقه (47 مباراة).

وتابعت الشبكة أن صلاح هز الشباك في اليوم الافتتاحي للدوري الممتاز للموسم الرابع توالياً وهو ثاني لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة بعد تيدي شيرينغهام (من 1992-1993 إلى 1995-1996).