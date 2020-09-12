- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
نجح نجم ليفربول، المصري محمد صلاح بتسجيل ثنائية لفريقه في شباك ليدز يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وإفتتح صلاح التسجيل للريدز بعد أربع دقائق على إنطلاقة اللقاء من ركلة جزاء وأضاف الثاني (33) لينتهي الشوط الاول بتقدم حامل اللقب 3-2.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن الهدف الأول للفرعون هو الرقم 50 له في 63 مباراة على ملعب الأنفيلد بالدوري الممتاز.
وأضافت أن ألان شيرر هو الوحيد الذي وصل إلى نفس العدد من الأهداف في عدد مباريات أقل في معقل فريقه (47 مباراة).
وتابعت الشبكة أن صلاح هز الشباك في اليوم الافتتاحي للدوري الممتاز للموسم الرابع توالياً وهو ثاني لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة بعد تيدي شيرينغهام (من 1992-1993 إلى 1995-1996).
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.