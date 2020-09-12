كاريلي يطلب تغيير 3 أجانب

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كما طالب كاريلي أن يشغل أحد المحترفين الأجانب الجدد مركز الوسط المتقدم في العمق خلف المهاجم الصريح ليتناسب مع خططه الفنية والتكتيكية التي سعى لتطبيقها منذ عودة الفريق للقاءات الرسمية في أغسطس الماضي.
وسيكون اختيار المحترفين الجدد سواء المحليين أو الأجانب بين إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على كرة القدم والجهاز الفني دون أن يستفرد كاريلي بالقرار والاختيار.
على صعيد آخر، تمسكت إدارة النادي باستمرار مدير الكرة حامد البلوي في منصبه مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل رغم اعتذاره عن الاستمرار بحجة ظروفه الخاصة.
يذكر أن تدريبات الفريق ستعود مجددا بعد ثمانية أيام، حيث بدأ الجهاز الإداري التنسيق لتأمين 3 لقاءات ودية، كما بدأت إدارة النادي اجتماعاتها مع كاريلي لفتح ملف التعاقدات الجديدة.
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