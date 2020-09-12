طائرة الأهلي تضيف كأس الاتحاد للدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الأهلي بطلا لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عقب فوزه على فريق الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليحقق البطولة الثانية في هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري. وسلم رئيس الاتحاد السعودي للعبة إبراهيم البابطين، فريق الأهلي كأس البطولة. وجاءت نتائج الأشواط: 17-25 ، 21 - 25 ، 17-25 . واستفاد الأهلي من خبرة لاعبيه في فرض سيطرته على المباراة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية لينهي الشوط الأول متقدما 17-25 . واستمر التفوق ووضح فارق الخبرة، خاصة في استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز، حيث نجح مُعد الفريق سعد الغزواني في تنويع الكرات بكل سهولة على الشبكة من مركز 3 و4 لينهي الشوط الثاني 21 - 25 ، ليتواصل ذلك في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 17-25.

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