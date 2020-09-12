إصابة أمين بن عمر بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النجم الساحلي التونسي أمس إصابة لاعبه أمين بن عمر بعدوى فيروس كورونا المستجد كثاني لاعب تثبت إصابته بالعدوى في الفريق بعد ياسين الشيخاوي. وأفاد النادي بأن «التحاليل التي أجريت على لاعبي الفريق والإداريين وأعضاء الجهاز الفني أمس الأول، أثبتت إصابة أمين بن عمر بالعدوى».

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