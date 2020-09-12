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خسائر يوفنتوس تفوق 71 مليون يورو

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجل يوفنتوس الإيطالي خسارة بـ4ر71 مليون يورو في موسم 2019 -2020 الماضي بسبب أزمة .

وأعلن النادي أن خسارته في موسم 2018-2019 بلغت 9ر39 مليون يورو.

وانخفضت عائدات النادي بنسبة 48% لتصل إلى 4ر573 مليون يورو، مقابل انخفاض بنحو 8% في موسم 2018-2019، وقال النادي إن سبب تراجع نتائجه المالية هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أنه وفر 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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