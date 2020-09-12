خسائر يوفنتوس تفوق 71 مليون يورو

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وأعلن النادي أن خسارته في موسم 2018-2019 بلغت 9ر39 مليون يورو.
وانخفضت عائدات النادي بنسبة 48% لتصل إلى 4ر573 مليون يورو، مقابل انخفاض بنحو 8% في موسم 2018-2019، وقال النادي إن سبب تراجع نتائجه المالية هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أنه وفر 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم.
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