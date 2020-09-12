شكرا لقرائتكم خبر وليد يجبر فيتوريا على إبعاد كيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذلت إدارة نادي النصر جهدا كبيرا في التعاقد مع لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي كيم جين سو وسابقت الزمن من أجل إتمام الصفقة وإلحاق اللاعب بالقائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، إلا أن القائمة الآسيوية خلت من اسم اللاعب رغم توقيعه في كشوفات الفريق، فلماذا؟

قلب المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا كل أوراقه الخاصة بدوري أبطال آسيا فلم يجد حلا أفضل من اختيار الحارس الآسيوي، الأسترالي براد جونز للقائمة على حساب كيم سو الجاهز لخوض البطولة، وذلك بسبب عدم وجود حارس احتياطي جاهز لجونز، خاصة أن الحارس وليد عبدالله موقوف من قبل الاتحاد الآسيوي 5 مباريات ضمن العقوبات التي صدرت ضد الفريق عقب مباراته أمام السد القطري، بجانب قلة خبرة الحارس الشاب القادم من صفوف الاتحاد، أمين بخاري، وقلة مشاركات الحارس العائد من الإعارة لنادي الشباب عبدالله العويشير.

كما حرص فيتوريا في اختياراته للأسماء الأجنبية الأربعة على تثبيت عمود فقري للفريق مكون من الرباعي الأجنبي جونز والمدافع البرازيلي مايكون وأمامهما في الوسط، الأرجنتيني القادم من أتلانتا الأمريكي غونزالو مارتيز والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في ظل تلقي الفريق ضربة موجعة بابتعاد المغربي الآخر نورالدين أمرابط بسبب الإصابة، وكذلك إبعاد البرازيليين جوليانو وبيتروس والنيجيري أحمد موسى.