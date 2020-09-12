المدفعجية يدوشون فولهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدم أرسنال جاره ومضيفه فولهام بالفوز عليه 3-0 في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي أمس. وأنهى المدفعجية الشوط الأول بهدف الفرنسي ألكسندر لاكازيت. وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي جابرييل ماجاليس والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفين في الدقيقتين. وشهدت المباراة أداء قويا من البرازيلي ويليان الذي قدم لأرسنال من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

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