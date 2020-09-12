الهلال والنصر الأكثر جاهزية للقتال على آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بدءا من الغد في الدوحة، مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع حتى الدور قبل النهائي، بعد اكتمال عدد الفرق المشاركة بوصول الأندية السعودية (الهلال والنصر والأهلي والتعاون) أمس الأول.

وتلاحق ترشيحات التوغل أكثر في البطولة فرق الهلال حامل اللقب المتوج أخيرا بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك وصيفه النصر، وتقل قليلا نحو الأهلي رغم حصوله على المركز الثالث بدوري المحترفين، حيث عانى مشاكل إدارية وتذبذبا في المستوى نتيجة افتقاده لاعبين أجانب مؤثرين، وكذلك للإصابات التي لاحقت بعض عناصره الأساسية كالمحترف البوسني ساريتش، بجانب رحيل لاعبه المؤثر عبدالفتاح عسيري إلى النصر.

أما الممثل الرابع في النسخة الحالية، فريق التعاون فيبدو أقل حظوظا وقوفا على عطائه منذ استئناف النشاط الرياضي بعد أن توقف فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، حيث نجا بأعجوبة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعود المنافسات من جديد لدول غرب القارة، لكن بنظام التجمع هذه المرة بعد أن توقفت المنافسات نحو 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتدشن البطولة بإقامة مباريات المجموعتين الأولى والثانية غدا، وتستمر المنافسات حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

تطبيق تقنية (فار)

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تشهد النسخة الحالية تطبيق تقنية الفيديو في المباريات «VAR»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة ابتداء من الدور الربع النهائي.

كما سيسمح للأندية بإجراء 5 تغييرات في المباريات.

وسوف يتم تطبيق نظام الخمسة تغييرات لمساعدة الأجهزة الفنية في حل مشكلة الإرهاق التي يمكن أن تواجه اللاعبين نتيجة ضغط المباريات بعد استئناف المسابقات إثر فترة توقف طويلة بسبب كورونا، ولكن ستتم في الأوقات التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

اجتماعات فنية

شهد استاد خليفة الاجتماع الفني للمجموعة الأولى التي تضم 3 فرق فقط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي وهي الأهلي السعودي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، فيما يعقد الاجتماع الفني للمجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني وباختاكور الأوزبكي، باستاد الوكرة. ويشهد استاد المدينة التعليمية الاجتماع الفني للمجموعة الثالثة التي تضم الدحيل والتعاون السعودي وبيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي، وسيكون استاد جاسم بن حمد مخصصا للاجتماع الفني للمجموعة الرابعة التي تضم السد والنصر السعودي والعين الإماراتي وسباهان الإيراني.

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