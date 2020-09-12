قاسم: عقد لاعب بالهلال يعادل ميزانية فرق العراق

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وتساءل «كيف نحقق بطولة دوري أبطال آسيا وعقد لاعب في فريق الهلال السعودي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، يعادل ميزانية فرق الدوري العراقي مجتمعة».
كما أكد باسم أن فترة الـ50 يوما التي قضاها فريقه في الإعداد غير كافية أيضا لتحقيق بطولة الدوري العراقي.
على صعيد آخر، منعت السلطات العراقية أمس أفراد فريق الشرطة الممثل الوحيد للأندية العراقية بدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، من مغادرة مطار بغداد الدولي بعد وصولهم إليه قادمين من العاصمة المصرية القاهرة عقب ختام معسكرهم التحضيري استعدادا لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب عدم نيل اللاعبين فحوصات فيروس كورونا، فيما ينتظر أن يغادر الفريق إلى الدوحة اليوم بعد إجراء الفحوصات.
ويشارك الشرطة في المجموعة الأولى التي تضم أندية الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي واستقلال طهران الإيراني، حيث يحتل المركز الرابع بالتساوي في النقاط مع استقلال طهران برصيد نقطة واحدة خلف المتصدرين الأهلي والوحدة المتساويين بالنقاط أيضا برصيد 4 نقاط.
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