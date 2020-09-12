شكرا لقرائتكم "حريف للبيع".. محمد عنتر يبحث عن الخروج الآمن من الزمالك بعد الفرمان الفرنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش محمد عنتر لاعب وسط الزمالك فترة عصبية في مشواره الكروى بعدما استبعد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك من حساباته، بخلاف عدم تلقيه عروضا حتى الان من اندية سواء داخل مصر او خارجها تحسبا لرحيله المتوقع عن الزمالك في الصيف المقبل.

ويبحث عنتر في الوقت الحالي على عروض خارج مصر للانتقال اليها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء بالبيع النهائي او الإعارة في أي دولة عربية لاستعادة مستواه والعودة للمشاركة في المباريات، ويامل لاعب الوسط في إيجاد عرضا ينقذه من دكة الزمالك التي أصبح أسيرا لها خلال الموسم الحالي.

وسبق أن سعى محمد عنتر فى البحث عن عروض خارجية أو محلية إلا أنه لم يلق أى استجابة من أى وسيط.

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من ناحية أخرى تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.

واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

من ناحية أخرى يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.