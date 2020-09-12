شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين أحمد سامى وناصر ماهر فى سموحه .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة جلسة خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق السكندرى لمناقشة العديد من الأمور التى كانت سببا فى تراجع مستواه الفنى خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على مستوى الفريق ككل فى مباريات الدورى العام خاصة بعد رفض احترافه فى الدورى البرتغالى ، ويسعى مدرب سموحة إلى الإستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التى يتمتع بها اللاعب وجعلته من أهم صانعى اللعب فى الدورى المصرى هذا الموسم .

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يذكر أن ناصر ماهر نجح فى صناعة الهدفين الثانى والثالث لفريقه فى لقاء الزمالك الاخير والذى استطاع فيه الفريق السكندرى من تحويل خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء .

فى الوقت نفسه استقر أحمد سامى على إعادة تأهيل اللاعبين نفسيا من خلال جلسات منفردة مع العناصر التى غابت عن المباريات طوال الفترة الأخيرة لأسباب متعددة ما بين الإصابة والإستبعاد الفنى من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة آخرى داخل سموحة ، واتفق المدير الفنى مع جهازه المعاون على وضع برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عزت والسيد فريد ومحمد الترهونى لرفع معدل اللياقة البدنية والإستفادة منهم فى المبايات المقبلة للفريق.