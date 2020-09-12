شكرا لقرائتكم كيف علّق فايلر على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة بعد انتهاء الإيقاف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لعدة دقائق في مباراة الأسماعيلي لأمس بالدوري والتى أنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة جاءت مُفيدة للفريق كما إستعاد بها اللاعب "فورمة" المباريات التى غاب عنها لفترة طويلة بسبب الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر في فبرير الماضي ، وعلّق المدرب السويسري على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة تقريباً في مباراة الاسماعيلي أمس بأنها إيجابية وظهر اللاعب خلالها بشكل موفق وأن كان يحتاج لمزيداً من الوقت والمشاركات حتى يستعيد اللاعب كامل لياقته ومستواه المعهود خاصة وأن الجهاز الفني يُقدّر قدراته الفنية تماماً.

من ناحية أخرى ، رفض رينيه فايلر "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.