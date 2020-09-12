شكرا لقرائتكم كريم العراقى يشارك فى تدريبات المصرى استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى في تدريبات فريقه التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعى لإستاد برج العرب في إطار استعدادات الفريق الساحلى لمواجهة حرس الحدود المقبلة المقرر إقامتها بعد غدا الإثنين ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرين للدورى بعد الإصابة التي ألمت باللاعب بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي قبل نحو أسبوعين ، فيما ستتحدد مدى إمكانية مشاركته في اللقاء المقبل على ضوء حالته البدنية والفنية خلال المران الأخير المقرر إقامته عصر غدا الأحد .

وحقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .

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بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة وإيزى إيميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: المهدى سليمان فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، وفى الوسط إبراهيم حسن وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فاروق وفى الهجوم جون أنطوى، ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكرى - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيونى - محمد فتحى - دودو الجباس - ايريك تراورى، وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.