حسين زكي: شيكابالا تميمة نادى الزمالك وأحرف لاعب كرة فى مصر

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جدة - عمرو شويل أكد حسين زكي المدير الفني لفريق يد الزمالك أن محمود شيكابالا تميمة نادي الزمالك والأيقونة الأكثر بريق داخل القلعة البيضاء أضاف حسين زكي خلال استضافته ببرنامج "اخبارنا" عبر قناة الزمالك: "شيكابالا أمهر لاعب في الكرة المصرية حاليا ومنذ سنوات طويلة ويكفي أنه يمنحنا السعادة عندما يلمس الكرة". Advertisements أوضح مدرب يد الزمالك: "علاقة شيكابالا بنجوم اليد مستمدة من سنوات طويلة وتواجده في صالة النادي لدعم الفريق أمر يسعدنا جميعاً". وواصل حسين زكي حديثه: "أعد مرتضى منصور وجماهير الزمالك بفريق يد مختلف يحقق كل طموحاتهم القادمة". وشدد حسين زكي على أن عقود اللاعبين تم وضع نظام لها بحيث لا يكون هناك لاعب يحصل أكثر من الآخر بحيث يتم وضع اللعب الدولي في الحسبان بالإضافة الى السن والخبرات الدولية وغيرها حتى لا يتم ظلم أحد حيث تم توزيعهم لثلاث فئات داخل القلعة البيضاء.

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