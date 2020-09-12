شكرا لقرائتكم أحمد سامى يؤكد على أحقيقة حسام حسن فى الانضمام للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن ارتياحه لمستوى حسام حسن مهاجم الفريق خلال مباراة الزمالك التى أقيمت أول أمس على ملعب برج العرب عقب تألقه اللافت للنظر وقيادته لتحقيق التعادل مع فريق كبير بحجم نادى الزمالك بثلاثة أهداف لمثلهم فى لقاء مثير ، مؤكدا أن مهاجم الفريق السكندرى استطاع استعادة توازنه خلال المباراة رغم الخطأ الذى وقع فيه ونتج عنه تسجيل الهدف الثانى للزمالك وخرج سريعا من الخطأ وقاد فريقه لتحقيق تعادل بطعم الفوز مع الفارس الأبيض فى مباراة من أقوى مباريات الدورى حتى الآن بشهادة الجميع.

وأضاف سامى أن حسام حسن من أهم اكتشافته عندما كان فى قطاع الناشئين بنادى طلائع الجيش وأنه يعلم جيداً قدراته وامكانياته الفنية والبدنية والتى تؤهله لأن يكون رأس الحربة لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة لو استمر على تقديم نفس المستوى الذى ظهر به مع الموج الأزرق مؤخراً.

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وطالب مدرب سموحه من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بالنظر إلى لاعبى فريقه خصوصا وأن هناك لاعبين يستحقون التواجد ضمن كتيبة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ومن العدل ضم المتميزين من كل فرق الدورى دون النظر لألوان أنديتهم.

وأختتم أحمد سامى كلامه قائلاً لا أعرف سبب حالة التربص بى من قبل البعض منذ تولى تدريب فريق سموحه ولكن لن أشغل تفكيرى بهم وسأعمل على تحقيق طموحات وأحلام جماهير الأسكندرية التى تنتظر عودة سموحه لمكانة الطبيعى بين كبار الدورى.