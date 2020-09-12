شكرا لقرائتكم سولشاير: ماغواير سيبقى قائداً لمانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع هاري ماغواير سيحتفظ بشارة قيادة الفريق رغم معاقبته بالحبس مع إيقاف التنفيذ في اليونان في الشهر الماضي.

وقضت محكمة يونانية بحبس ماغواير لمدة 21 شهرا و10 أيام مع إيقاف التنفيذ في أغسطس الماضي بعد توجيه عدة اتهامات إليه بسبب دوره في مشاجرة خلال عطلة للأسرة في جزيرة ميكونوس اليونانية، وينفي هاري (27 عاماً) الذي انضم ليونايتد قادما من ليستر سيتي في أغسطس 2019 ارتكاب أي مخالفة وحصل على فرصة لإعادة المحاكمة بعد طعنه في العقوبة.

وقال المدرب سولشاير عبر موقع النادي على الإنترنت: هاري تعرض لموقف صعب في الصيف، لم يحصل على عطلة طويلة، فعطلته كانت مختلفة عن الآخرين ولذا فقد منحناه بضعة أيام إضافية وبعدها عاد وكان على ما يرام، لقد تعامل مع الموقف بصورة جيدة تماما وبالطبع سأعمل أنا على دعمه هنا. وسيبقى قائدا لفريقنا. بالنسبة لي هو انسان مميز وكان دوما إيجابيا وصاحب قيم جميلة، ولذا فنحن نأمل في رؤية هاري يقدم أعلى مستوى من الأداء.

وعاد لتدريبات الفريق أيضا لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بعد تعافيه من كورونا وقال المدرب إنه يأمل أن يتمكن بوجبا من المشاركة في المباراة الأولى للفريق على أرضه هذا الموسم أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر الجاري.