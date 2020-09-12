شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 12 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 12 / 9 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: فايلر يرفض "ذبح" جيرالدو رغم ثورة جماهير الاهلي رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز. الأهلي يحصل على توقيع هذا اللاعب لتدعيم دفاع الأحمر بالموسم الجديد حصل مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية على توقيع لاعب جديد تمهيداً لضمه لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على اللاعب خاصة بعد حالة فشل مفاوضات ضم أسامة جلال مساك إنبي، والذي يعد المطلوب رقم واحد لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، إلا أن النادي البترولي يُغالي في طلباته المادية، كما أن هناك مزاحمة قوية من نادي بيراميدز على خدمات اللاعب وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء. Advertisements حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالأهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام فى الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندرى بعد غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدورى رسمياً. يغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة. مؤمن زكريا يغادر إلى أمريكا أواخر سبتمبر لاستكمال رحلته العلاجية الأهلى ينعى عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق فى اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. س و ج.. كل ما تعرفه عن قضية صالح جمعة فى حادث الزمالك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 12 / 9 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.