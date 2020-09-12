سوبر كورة يكشف أول هدايا عطايا بيراميدز لرمضان صبحى فى العقد الدولارى

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كما يضع رمضان بيراميدز شرطا في عقده يقضي بأن يحصل على أعلى قيمة مالية من بيراميدز، وحال التعاقد مع لاعب جديد وحصل على مبلغ مالي أعلى مما يتقاضاه رمضان فيكون النادي السماوي مجبرا على تعديل عقد رمضان ليحصل على أقيمة مالية.
وأخيرا يوجد شرط جزائي في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، يسمح له بالرحيل حال دفع المبلغ المالي الذي تم دفعه لشرائه من هيديرسفيلد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي حصل عليها اللاعب من بيراميدز نظير الانضمام لصفوفه
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