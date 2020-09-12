شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يرد على رسالة شكر مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيهة فى المملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الأسباني، على رسالة الشكر التى وجهه له مؤمن زكريا لاعب الأهلى، بعدما أعلن علاجه على نفقة آل الشيخ للمرة الثانية في أمريكا.. ونشر مؤمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.. أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".

ليرد تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، قائلاً: "لا يمكن أن أتاخر يومًا ما على أي من أبناء وطني الثاني مصر خصوصا عندما يكون ابناً مخلصًا من أبناء النادي الأهلي الذي أعشقه واتشرف بالانتماء له مشجعاً ومحباً.. ترجع بالسلامة يا مؤمن أحسن من الأول".

تركى آل الشيخ يرد على مؤمن زكريا

كما أشاد تركي آل الشيخ بتكريم مسؤولي النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بلاعب الفريق الدولي السابق مؤمن زكريا. ونشر آل الشيخ، صورة من تكريم لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا في غرفة خلع ملابس الأهلي في التتش وعلق عليها: "هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة".

Advertisements

بينما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه، أمس، بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي