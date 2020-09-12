حسين زكي: شيكابالا تميمة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين زكي المدير الفني لفريق يد الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق كرة القدم بالنادي ، تميمة الزمالك والأيقونة الأكثر بريق داخل القلعة البيضاء، وأضاف حسين زكي خلال استضافته ببرنامج "اخبارنا" عبر قناة الزمالك: "شيكابالا أمهر لاعب في الكرة المصرية حاليا ومنذ سنوات طويلة ويكفي أنه يمنحنا السعادة عندما يلمس الكرة".
أوضح مدرب يد الزمالك: "علاقة شيكابالا بنجوم اليد مستمدة من سنوات طويلة وتواجده في صالة النادي لدعم الفريق أمر يسعدنا جميعاً"، وواصل حسين زكي حديثه: "أعد مرتضى منصور وجماهير الزمالك بفريق يد مختلف يحقق كل طموحاتهم القادمة".
وشدد حسين زكي على أن عقود اللاعبين تم وضع نظام لها بحيث لا يكون هناك لاعب يحصل أكثر من الآخر بحيث يتم وضع اللعب الدولي في الحسبان بالإضافة الى السن والخبرات الدولية وغيرها حتى لا يتم ظلم أحد حيث تم توزيعهم لثلاث فئات داخل القلعة البيضاء.
من ناحية أخرى تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.
واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.
من ناحية أخرى يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.
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