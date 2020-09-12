شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مأزق محمد عنتر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد عنتر لاعب وسط الزمالك فترة عصبية في مشواره الكروى بعدما استبعد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك من حساباته، بخلاف عدم تلقيه عروضا حتى الان من اندية سواء داخل مصر او خارجها تحسبا لرحيله المتوقع عن الزمالك في الصيف المقبل.

من ناحية أخرى تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.

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واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

من ناحية أخرى يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.