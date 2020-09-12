شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يطالب بالدعاء لوالده من أمام القبر: ترحموا على أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمير عزمي مجاهد مدرب نادي مصر، الشكر لمن ساندوه وحضروا مراسم دفن والده عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الكرة الطائرة ، والذى توفي اليوم السبت ، وشهدت مراسم دفنه حضور الكثير من الرياضيين على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو مجلس الزمالك السابق ، و محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة و محمد فضل و أحمد عبدالله عضوي الجبلاية و خالد جلال المدير الفني لنادي مصر ، و وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

وقال أمير عزمي لـ " الخليج 365 " إنه يطالب الجميع بالدعاء لوالده عزمي مجاهد، وأنه يشكر الجميع على مساندته له ولأسرته بعد وفاة والدهم اليوم.

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