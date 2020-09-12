مؤمن زكريا يشكر تركى آل الشيخ بعد قرار سفره للمرة الثانى إلى أمريكا للعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى رسالة شكر إلى تركى آل الشيخ الرئيس الشرفى السابق للنادى الأهلى، بعدما أعلن الأخير علاجه على نفقته للمرة الثانية في أمريكا.. ونشر مؤمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.. أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".

مؤمن زكريا كما أشاد تركي آل الشيخ بتكريم مسؤولي النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بلاعب الفريق الدولي السابق مؤمن زكريا. ونشر آل الشيخ، صورة من تكريم لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا في غرفة خلع ملابس الأهلي في التتش وعلق عليها: "هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة". Advertisements بينما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه، أمس، بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي

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