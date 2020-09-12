"هاتريك" محمد صلاح يقتنص أول ثلاث نقاط لليفربول في الدوري الإنجليزي

اقتنص فريق ليفربول فوزا صعبا أمام مضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة والتي جمعت الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

سجل أهداف ليفربول النجم محمد صلاح "هاتريك" في الدقائق 4 ، 32 و88 ، ونجم الدفاع فان دايك في الدقيقة 20 ،

بينما أحرز ثلاثية الضيوف كل من جاك هاريسون في الدقيقة 12 ماتيوز وباتريك في الدقيقة 30 في الدقيقة 66 ، لينتهي اللقاء المثير بفوز صعب لحامل لقب الدوري الإنجليزي ويحصد أول ثلاث نقاط في مهمة الاحتفاظ باللقب .