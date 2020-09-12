التعاون السعودي يدرس الاستغناء عن راموس

يدرس نادي التعاون السعودي الاستغناء عن أحد محترفيه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بناء على تقرير المدرب المقال فيتور كامبيلوس.

وكشفت تقارير صحيفة سعودية أن إدارة التعاون قررت الاستغناء عن هيلدون راموس ، بناءاً على التقرير الفني الذي قدمه المدرب البرتغالي المقال فيتور كامبيلوس لإدارة

النادي.

وأكدت التقارير على اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الرأس أخضري هيلدون راموس ليمثل "الأزرق" في الموسم المقبل.

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وينتهي عقد راموس مع نادي التعاون عام 2022 حيث تمَّ التجديد له في شهر مايو 2019،

ولكن تراجع مستوى اللاعب هو ما جعل إدارة النادي تفكر في بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية أو إعارته الموسم المقبل.

وكان هيلدون راموس قد انضم لصفوف نادي التعاون في صيف عام 2018 قادماً من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وشارك هيلدون مع التعاون في 60 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضين ،سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 19 هدف.