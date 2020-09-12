محمد صلاح يسجل ثالث أهدافه في شباك ليدز يونايتد

سجل فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك مضيفه ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي .
أحرز الهدف النجم محمد صلاح في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
كان محمد صلاح قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء واضاف فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 20 بينما سجل جاك هاريسون هدف الضيوف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يسجل باتريكبامفورد هدف التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 30 ، قبل أن يعيد محمد صلاح أصحاب لأرض إلى المقدمة مرة أخرى بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32 ، وتعادل الضيوف مجددا بالهدف الثالث في الدقيقة 66 بهدف للاعب ماتيوز قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الثالث له والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 88 .
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