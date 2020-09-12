ليدز يونايتد يسجل هدف ثالث في شباك ليفربول

سجل فريق ليدز يونايتد الهدف الثالث في شباك مضيفه ليفربول ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من التي تجمع الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أحرز الهدف اللاعب ماتيوز في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق .

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