ليدز يونايتد يسجل هدف ثالث في شباك ليفربول

سجل فريق ليدز يونايتد الهدف الثالث في شباك مضيفه ليفربول ، في المباراةالتي تجمع الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
أحرز الهدف اللاعب ماتيوز في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق .
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