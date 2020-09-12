رابط مشاهدة مباراة برشلونة وخيمناستيك بث مباشر LIVE اليوم السبت 12-09-2020

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وخيمناستيك بث مباشر فريق برشلونة أول مباراة ودية له إستعداداً للموسم الجديد، اليوم السبت ضد فريق خيمناستيكا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية. تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة النادي التي اختارها رونالد كومان، المدير الفني الجديد لنادي الكتالوني. التي اختارها رونالد كومان، المدير الفني الجديد لنادي الكتالوني. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيمناستيكا الودية Advertisements

سيتم بث المباراة عبر قناة نادي برشلونة الرسمية (BARCA TV) وكما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة أولاً بأول “من هنا” عبر موقع بالجول. توقيت مباراة برشلونة ضد خيمناستيكا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة والعاصمة عمّان، الساعه 7:00 بتوقيت القاهرة.

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