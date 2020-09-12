الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد الان في الدوري الانجليزي رابط سريع SPEED

مشاهدة مباراة ليفربول و ليدز يونايتد بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم السبت، 12 من سبتمبر وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) على أرض ملعب آنفيلد، معقل الريدز.
تنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في بث مباشر اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاصمة عمّان، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك عبر قناة بيان سبورت beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 و beIN Sports 4K بتعليق المصري علي محمد علي.
ليفربول حامل اللقب في النسخة الماضية، يبدأ الموسم من أجل الحفاظ على لقب البريميرليج ومُحاولة الحصول عليه للمرة الثانية على التوالي، وأيضاً من أجل الهيمنة على جميع البطولات هذا الموسم والإستمرار في مُنافسة مانشستر سيتي.
قد تواجه ليفربول وليدز يونايتد في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 14 مباراة، وحسم ليدز يونايتد لصالحه 6 مباريات، وخيم التعادل بينهم على 4 مباريات حيث سجل فريق ليفربول في شباك ليدز يونايتد 48 هدف، بينما سجل ليدز يونايتد في شباك ليفربول 23 هدف.
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