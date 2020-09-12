ليفربول يتقدم على ليدز يونايتد 3/2 في الشوط الأول

انهي فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام في ضيفه ليدز يونايتد متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آنفلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري

الإنجليزي .

تقدم محمد صلاح بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء واضاف فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 20 بينما سجل جاك

هاريسون هدف الضيوف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يسجل باتريك بامفورد هدف التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 30 ، قبل أن يعيد محمد صلاح أصحاب لأرض إلى المقدمة مرة أخرى بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32 .