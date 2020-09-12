قناة برشلونة بث مباشر Barcelona مشاهدة ماتش برشلونة وخيمناستيك

يُزعم أن برشلونة مستعد لإغراء ليون بقبول صفقة تبادل جزئي مع ممفيس ديباي.

منذ تعيين رونالد كومان ، ارتبط العملاق الكتالوني ارتباطًا وثيقًا بانتقال اللاعب الهولندي الدولي.

ومع ذلك ، بينما يُقال أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية ، لم يتفق الناديان بعد على رسوم اللاعب الذي يتبقى أقل من عام في عقده.

وفقًا للتقارير في إسبانيا ، فإن برشلونة مستعد للسير في اتجاه مختلف خلال المفاوضات من خلال منح ليون فرصة للتعاقد مع إيمرسون.

بينما استمتع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بموسم قوي 2019-20

في ريال بيتيس ، فمن غير المرجح أن يقتحم البرازيلي الفريق الأول لبرشلونة خلال الأشهر الـ 11 المقبلة.

مع انفصال ليون عن ظهيرين في الأيام الأخيرة ، يبدو أن فريق الدوري الأسباني مستعد لتقليل نفقاته المالية على ديباي من خلال الانفصال عن الفريق المحتمل.

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يجب إعطاء الضوء الأخضر لأي صفقة من قبل بيتيس ، الذي يمتلك ملكية مزدوجة للاعب.

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مباراة :برشلونة ضد خيمناستيكا

ملعب : تدارب

مسابقة : ودية

توقيت : 20:00 بتوقيت السعودية

قناة :barsa tv