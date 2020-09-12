دقيقة حداد على عزمي مجاهد في مباراة الزمالك والشمس لكرة اليد سيدات

حرص الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم ابراهيم علي الوقوف دقيقه حداد على الراحلعزمي مجاهد قبل لقاء اليوم أمام فريق نادي الشمس بصالة الاخير ضمن منافسات استكمال مباريات الدوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.
و توفي صباح اليوم الكابتن عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق والكرة المصريه بأحد مستشفيات المهندسين
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