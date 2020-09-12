لقطة اليوم | محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا ويهديه الهاتريك

حرص النجم المصري محمد صلاح على إهداء الهاتريك الذي سجله أمام ليدز يونايتد، في افتتاح مباريات ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت، للاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا الذي يعاني من مرض نادر قد يتسبب في اعتزاله المُبكر لكرة القدم.

واحتفل محمد صلاح بنفس طريقة احتفال مؤمن زكريا بالأهداف، بوضع اليدين على الأذنين، في مساندة واضحة منه لمؤمن زكريا الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وجاء احتفال صلاح على طريقة مؤمن زكريا في الدقيقة 88 عندما سجل الهدف الرابع لفريقه والهدف الثالث له في المباراة “هاتريك”.

وأراد هداف ليفربول التأكيد على إهداء هذا الهاتريك لزميله في منتخب مصر، بالاشارة برقم 8 بيده بعد الانتهاء من الاحتفال بطريقته أمام كاميرا البث المباشر.

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واحتفل نجوم النادي الاهلي يوم أمس الجمعة بنفس الطريقة بعد تسجيله للهدف الثالث أمام الإسماعيلي في إحدى مباريات الدوري المصري.

لقطة احتفال صلاح استحقت أن تكون لقطة اليوم في افتتاح الدوري الانجليزي هذا الموسم 2021/2020، فلم ينس ابن بلده وزميله وفضل الاحتفال بطريقته الخاصة قبل الاحتفال بالهدف مع زملائه.

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