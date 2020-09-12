بث مباشر | ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وليدز يونايتد” في إحدى مباريات اليوم السبت 12-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.
تُنقل مباراة “ليفربول وليدز يونايتد” على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة كانال بلس الفرنسية، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.
تعد مباراة اليوم استثنائية، بخلاف مواجهة المدرب المخضرم “مارسيلو بيلسا” نظيره “يورجن كلوب” على الخطوط، ستجمع بطل الدوري الانجليزي الممتاز “ليفربول”، مع “ليدز يونايتد” بطل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).
وسيسعى فريق “ليفربول” إلى تحقيق الفوز في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز على ليدز يونايتد من أجل طمأنة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق السلبية في نهاية الموسم المنصرف، وايضًا خسارة مباراة كأس الدرع الخيرية امام “آرسنال”.
في المقابل يتطلع “ليدز يونايتد” إلى تحقيق المفاجأة وخطف اول ثلاث نقاط في الدوري الانجليزي الممتاز على حساب حامل اللقب.
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ليفربول 3-2 ليدز يونايتد
ملعب آنفيلد روود (ليفربول)
الدوري الانجليزي (الجولة الأولى)
جارية الآن
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في قمة مباريات اليوم بالدوري الانجليزي
- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
- يدخل ليفربول المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتعويض خيبة أمل درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما خسر بفارق ركلات الجزاء أمام آرسنال..
- يغيب عن هذا اللقاء فابينيو.. بينما يشارك فينالدوم المطلوب في برشلونة كأساسي .. ربما لمصالحته من جانب كلوب لإقناعه بالبقاء لنهاية الموسم الحالي.
- يدير هذا اللقاء الحكم مايكل أوليفر..
- تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – أنجيل جوميز – ألكسندر آرنولد – نابي كيتا – جوردان هندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
- تشكيلة ليدز يونايتد اليوم: ايلان ميسلير – كوخ – باسكال سترويجك – دالاس – آيلينج – فيليبس – بابلو هيرنانديز – كوستا – كليش – هاريسون – بامفورد.
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الشوط الأول
- 0″ دقيقة صمت على أرواح ضحايا فيروس كورونا..
- 1″ بداية سريعة للمباراة من ليفربول..
- 3″ صافرة من الحكم مايكل أوليفر باحتساب ركلة جزاء صالح ليفربول بعد لمس للكرة باليد من الوافد الجديد “كوخ”.
- 4″ ⚽️ جوووووووووووووول..محمد صلاح ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ، بوضع الكرة في منتصف المرمى. ليمنح ليفربول الأفضلية المبكرة في هذه المقابلة
- 12″ ⚽️ جووووووووووووول…هدف مذهل لليدز يونايتد عن طريق “جاك هاريسون” .. راوغ ألكسندر آرنولد بطريقة رهيبة على الرواق الأيسر لليدز ليتخلص منه ويمهد الكرة لنفسه ويصوب بكل ما لديه من قوة على يمين أليسون بيكر الذي كان يعتقد أن الكرة ستسدد في الزاوية اليسرى.
- 12″ ???? تمريرة طولية عبقرية من كالفين فيليبس تسلمها هاريسون بمهارة عالية ثم راوغ وسدد.. هدف من لمستين.
- 15″ ❌ هدف ملغي لليفربول بسبب تسلل ساديو ماني
- 16″ ليدز يقدم عرض ممتاز حتى هذه اللحظة، بالضغط على حائز الكرة بصفة مستمرة، وتدوير الكرات بالتمرير القصير خاصةً على الطرفين.
- 20″ ⚽️ جوووووووووووووول…ليفربول يتقدم بالهدف الثاني، برأسية قوية من الهولندي فيرجيل فان دايك..أمسك بها حارس المرمى لكن من داخل المرمى!
- 20″ ???? أندرو روبرتسون كان صاحب تمريرة الهدف من ركلة ركنية.
- 21″ بامفورد يهدر فرصة كبيرة جدًا لتسجيل هدف التعادل 2/2..بعد أن راوغ أليسون لكن إنهاء الكرة كان متواضع جدًا من جانبه.
- 25″ بوووووووم…ماني يُمهد كرة جميلة أمام هندرسون على حافة منطقة جزاء ليدز، ليطلق هندرسون تصويبة قوية في الزاوية اليسرى لليدز، من حسن حظ الحارس أنه كان في نفس الزاوية وإلا لما أمسك بها بهذه السهولة.
- 30″ جوووووووووووووول…باتريك بامفورد يقتنص هفوة فادحة من فيرجيل فان دايك في عمق دفاع ليفربول أثناء محاولته لاستلام تمريرة طولية أرسلها ظهير ليدز “دالاس”، لينقض على الكرة من بين فان دايك وأليسون على خط الـ 18 ويسجل هدف التعادل 2/2..
- 33″ جوووووووووووووووول…أبو صلاح!!! هدف ثالث لليفربول عن طريق النجم المصري محمد صلاح بعد تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى عانقت المقص الأيسر، في استغلال مثالي منه لتشتيت خاطيء من مدافعي ليدز لكرة عرضية أرسلها هندرسون من ركلة حرة غير مباشرة.
- 35″ ليفرلول مستواه يتحسن بعد هدف صلاح
- 40″ هجوم شرس من ليفربول بقيادة ماني الأنشط على الإطلاق في خطي الوسط والهجوم من لاعبي الريدز.
- 43″ الجهاز الفني لليدز يونايتد يعترض على الحكم، ويطالبه بركلة جزاء لصالح هيلدر كوستا بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من جوميز.
- 45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع
- 48″ صافرة نهاية الشوط الأول دون أي محاولات على كلا المرميين..
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الشوط الثاني
- بعد قليل
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