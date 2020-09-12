بث مباشر | ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وليدز يونايتد” في إحدى مباريات اليوم السبت 12-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ليفربول وليدز يونايتد” على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة كانال بلس الفرنسية، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

تعد مباراة اليوم استثنائية، بخلاف مواجهة المدرب المخضرم “مارسيلو بيلسا” نظيره “يورجن كلوب” على الخطوط، ستجمع بطل الدوري الانجليزي الممتاز “ليفربول”، مع “ليدز يونايتد” بطل الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

وسيسعى فريق “ليفربول” إلى تحقيق الفوز في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز على ليدز يونايتد من أجل طمأنة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق السلبية في نهاية الموسم المنصرف، وايضًا خسارة مباراة كأس الدرع الخيرية امام “آرسنال”.

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في المقابل يتطلع “ليدز يونايتد” إلى تحقيق المفاجأة وخطف اول ثلاث نقاط في الدوري الانجليزي الممتاز على حساب حامل اللقب.

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ليفربول 3-2 ليدز يونايتد

ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

الدوري الانجليزي (الجولة الأولى)

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