أخبار آرسنال | لاكازيت يحسم مصيره بعد الفوز على فولهام

أكد مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، ألكسندر لاكازيت سعادته عقب تحقيق الانتصار اليوم السبت، على حساب فولهام بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي على ملعب كرافن كوتيج.

وسجل المهاجم الفرنسي لاكازيت أولى أهداف فريقه في الشوط الأول من المباراة، بعد متابعة لتسديدة من الجناح البرازيلي ويليان.

وقال لاكازيت في تصريحات لقناة BT Sport عقب نهاية اللقاء: ” إنها أفضل طريقة لبدء الموسم، أردنا الفوز اليوم وشباكنا نظيفة دفاعياً، وهجومياً قمنا ببعض الأشياء الجيدة واحترمنا ما أراده المدرب، الجميع سعداء اليوم”.

وتحدث لاكازيت عن مستقبله مع ناديه الإنجليزي قائلا: “أنا سعيد حقاً، فقط الصحافة تقول إنني غير سعيد هنا وهذا غير صحيح، أريد البقاء في ‎آرسنال والفوز بالألقاب”.

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