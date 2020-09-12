تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ليدز يونايتد “كلوب يصالح فينالدوم”

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب مصالحة لاعب الوسط الدولي الهولندي “فينالدوم” بإشراكه في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ليدز يونايتد، في اللقاء المقرر له مساء السبت 12-9-2020 ضمن مباريات اليوم في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

وترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل فينالدوم عن ليفربول للانتقال إلى برشلونة، للعمل تحت إمرة مواطنه رونالد كومان الذي تولى زمام الأمور فور إقالة كيكي سيتين بسبب الخسارة الفادحة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وفكر فينالدوم في مغادرة ملعب آنفيلد روود، وتحدث أكثر من مرة حول هذا الأمر مع يورجن كلوب، لكن الأخير حاول إقناعه بالبقاء لموسم جديد، ووعده بلعب المزيد من الدقائق كلاعب أساسي.

وقرر كلوب وضع فينالدوم في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ليدز يونايتد لإثبات حسن نواياه للاعب الغاضب من كثرة الجلوس على دكة البدلاء.

ويزامل فينالدوم كل من نابي كيتا وجوردان هندرسون في خط وسط ليفربول اليوم، دون تغييرات أخرى على تشكيلة ليفربول الاعتيادية.

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والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ليدز :

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – أنجيل جوميز – ألكسندر آرنولد

نابي كيتا – جوردان هندرسون – فينالدوم

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح