رياضة | بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي بيراميدز لضم صفقات من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد المدوي مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

بيراميدز يخطط لضم يوسف أوباما

كشفت مصادر مطلعة، عن نية مسؤولي نادي بيراميدز في التعاقد مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز يرغبون في ضم الاعب خلال شهر يناير المقبل، الذي يشهد أحقية يوسف أوباما في التوقيع لأي ناد بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

من جانبه تحاول إدارة نادي الزمالك، التجديد ليوسف أوباما خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء موافقة صانع الألعاب الدولي على تمديد عقده مع الفارس الأبيض.

ويقدم يوسف أوباما مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم في فوز لفريق بطولتي كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والسوبر المصري أمام الأهلي.