رياضة | نجم تشيلسي يكشف حقيقة مفاوضات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يكشف حقيقة مفاوضات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة والتي ربطته بالرحيل إلى يوفنتوس في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت العديد من التقارير الصحيفة في الآونة الأخيرة أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جيرو في حال فشله في التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز أو الإسباني ألفارو موراتا لتعويض رحيل نجم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين مؤخرًا.

وقال جيرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"فوجئت بتلقي رسائل من زملائي يتحدثون عن انتقالي إلى يوفنتوس، الأمر مجرد شائعة، إنه بعيد عن الحقيقة، أنا لاعب في تشيلسي".

واختتم جيرو تصريحاته قائلاً:"أشعر أنني بحالة جيدة هنا في تشيلسي، لم يكن لدي نهاية رائعة للموسم الماضي ولكني لن أرحل وأرغب في مواصلة مشواري مع البلوز".