رياضة | 6 إصابات بكورونا تضرب الهلال السعودي قبل استئناف دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 إصابات بكورونا تضرب الهلال السعودي قبل استئناف دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ظهور 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف فريق الهلال السعودي، وذلك بعد وصوله للعاصمة القطرية "الدوحة" استعدادا لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفحوصات الطبية التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا بينهم 5 لاعبين (سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان)، بالإضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.

وأشارت الصحيفة السعودية أن السداسي المصاب بفيروس كورونا سيجري فحصًا ثانيًا خلال الأيام المقبلة تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي الخاص بالبطولة التي تستأنف منافساتها مجددا يوم الإثنين المقبل.

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ووفقًا للصحيفة السعودية أن الاتحاد الآسيوي أكد في بيان صحفي، أن عناصر الهلال المصابين، إضافة إلى أحد لاعبي الدحيل القطري، يتلقون كامل العناية الطبية والدعم المناسبين والمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كورونا المتبعة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر استكمال منافسات دور المجموعات لبطولة آسيا عن القسم الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب فريق الهلال مع باختكور الأوزبكي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، وشهر خوردو الإيراني.

ويلتقي الهلال مع نظيره فريق باختاكور يوم الإثنين المقبل في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، قبل أن يواجهه مجددا على نفس الملعب يوم الخميس.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف فريق باختاكور المتصدر بنفس الرصيد.