رياضة | تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولي من الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولي من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم السبت، الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، حيث تقام 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولي من البطولة.

ويلعب حاليًا فريق ملعب إيبار مع نظيره فريق سيلتا فيجو على الملعب البلدي ابوروا، بينما يلتقي في السادسة والنصف مساءًا غرناطة مع أتليتكو بلباو، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قادش الصاعد حديثا من دور الدرجة الثانية مع نظيره أوساسونا في تمام التاسعة مساءًا.

وتستكمل مباريات الجولة الأولي غدا الأحد، حيث يواجه ريال بيتيس مضيفه ديبورتيفو ألافيس في تمام الثانية ظهرا، ويصطدم فريق بلد الوليد بفريق ريال سوسيداد في تمام الرابعة عصرا، بينما يستضيف فياريال فريق هويسكا في السادسة مساءًا، ويواجه فالنسيا نظيره ليفانتي في التاسعة مساءًا.

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وتأجلت 3 مباريات من الجولة الأولي هما مباراتي برشلونة ضد إلتشي وريال مدريد ضد خيتافي، وأتليتكو مدريد ضد اشبيلية، وذلك لمشاركة تلك الأندية في البطولات الأوروبية حتي وقت متأخر من الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

يمكنكم متابعة البث الحصري لمباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية والتي تستحوذ على حقوق البث التليفزيوني الحصري لمباريات الدوريات العالمية والعربية والبطولات الكبري في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخري.

يذكر أن نادي ريال مدريد توج بلقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد تفوقه على غريمه التقليدي نادي برشلونة.